«Шикарный метод»: располневшая Наташа Королева скрывает большой живот

Певица набрала лишние килограммы во время новогодних праздников.

За новогодние праздники Наташа Королева набрала лишние килограммы. Певица этого не скрывает и умело прячет живот под широкими поясами. А еще танцует. По мнению жены Тарзана, танцы – это лучший метод похудения.

В своем инстаграме Королева показала кадры, на которых зажигательно танцует с Тарзаном. Так пара отметила Старый Новый год в одном из американских ночных клубов.

«Сбрасываю лишние килограммы! Шикарный и эффективный метод — танцуй!» — написала Королева.

Кажется, что Тарзана изменившаяся фигура жены никак не беспокоит.

Добавим, что новогодние каникулы артистка в компании мужа Сергея Глушко проводит в США. В Майами у певицы живет мама Людмила Порывай.

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