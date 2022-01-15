«Шикарный метод»: располневшая Наташа Королева скрывает большой живот

За новогодние праздники Наташа Королева набрала лишние килограммы. Певица этого не скрывает и умело прячет живот под широкими поясами. А еще танцует. По мнению жены Тарзана, танцы – это лучший метод похудения.
В своем инстаграме Королева показала кадры, на которых зажигательно танцует с Тарзаном. Так пара отметила Старый Новый год в одном из американских ночных клубов.
«Сбрасываю лишние килограммы! Шикарный и эффективный метод — танцуй!» — написала Королева.
Кажется, что Тарзана изменившаяся фигура жены никак не беспокоит.
Добавим, что новогодние каникулы артистка в компании мужа Сергея Глушко проводит в США. В Майами у певицы живет мама Людмила Порывай.
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