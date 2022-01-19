«Сущий ад»: Толкалина вспомнила о жизни с Кончаловским

Несколько лет Любовь Толкалина прожила с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у артистов родилась дочь Маша. Фанаты думали, что именно этот период в жизни актрисы был самым счастливым. Оказалось, нет. В своем инстаграме Толкалина призналась, что то время для нее было сущим адом.

«Жизнь в 23, это не жизнь, это сущий ад… Я помню, у меня уже есть маленькая дочка, опыт семейной жизни, я закончила институт, поработала моделью, в театре, в кино…. Уже прогремел «Антикиллер». И я невероятно несчастлива. Я — самое несчастное создание, когда либо созданное Богом», — написала Толкалина.

Отметим, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили вместе несколько лет в 2017 году сообщили о том, что давно не вместе, и объявили о своем расставании. В 2020-м их дочь Маша вышла замуж.

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