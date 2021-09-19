«Хочет скрыть беременность?»: Толкалина появилась на красной дорожке в очень широком платье

Актриса Любовь Толкалина прилетела в Сочи на открытие «Кинотавра». Фестиваль пройдет в олимпийской столице России с 18 по 25 сентября. На красную дорожку артистка надела платье свободного кроя трендового розового цвета. Дизайнеру Ксении Князевой ее наряд пришелся не по вкусу.

«Такое впечатление, что актриса хочет скрыть беременность. Очень неаккуратно смотрится зона воротника и зона талии. Это платье для будущих мам, а не для звездного выхода», — отметила модный эксперт Kp.ru.

Можно сказать, что в последние годы поклонники артистки активно обсуждают не ее роли, а личную жизнь. Кроме того, Толкалина часто делится пикантными кадрами в соцсетях.

В 2020-м году актриса выдала замуж дочку Машу, и подписчики заговорили о том, что Любовь того и гляди будет нянчить внуков. Но в роли бабушки ее очень сложно представить.

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