«Есть хорошее средство – пустырник»: Толкалина дала совет Кучере, который раскритиковал Милохина

Актер не понимает, почему маргиналы в последнее время стали примером для подражания.

Актриса Любовь Толкалина достаточно едко прокомментировала пост в Instagram своего коллеги Оскара Кучеры, в котором он раскритиковал тиктокера и музыканта Даню Милохина.

По словам Оскара Кучеры, он не понимает, почему маргиналы стали героями нашего времени, вспомнив о недавнем выступлении Милохина на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил актер, он, возможно, старый ворчун, но не хочет, чтобы у его детей были подобные герои.

Также он возмутился, что телеведущая Ксения Собчак легла на пол перед аудиторией вместе со спикерами по просьбе Милохина, лишь бы оказаться в «ТикТоке». По его словам, это дико противно и напоминает испанский стыд.

В комментариях мнение Кучеры поддержали дрессировщик Эдгард Запашный, отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий и юмористка Елена Воробей. И только Толкалина обронила едкую фразу.

«Оскарик, есть хорошее средство – пустырник форте». Любовь Толкалина

Напомним, что Даня Милохин несколько дней назад стал гостем ПМЭФ-21. Он показал «мастер-класс», уложив участников форума на пол. При этом своим подписчикам в соцсетях он позже сообщил, что его «заставили» принять участие в этом мероприятии.

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