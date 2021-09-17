«Нет ничего страшнее, чем жить с нелюбимым человеком»: Любовь Толкалина – о женском счастье

Как отметила актриса, программу «замуж-семья-дети» она уже в своей жизни прошла.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram порассуждала о таком понятии, как женское счастье. Ей часто желают его подписчики, но сама она не совсем понимает смысл этого высказывания.

Как отметила звезда, программу «замуж-семья-дети» она уже в своей жизни проходила. Женщиной она продолжает быть и без выполнения этой программы. В ее жизни сейчас есть и забота, и любовь, и счастье. Причем без института семьи.

«Нет ничего страшнее, чем жить с нелюбимым человеком и бояться уйти из-за детей, статуса или отсутствия средств к существованию. Или любить и утопить себя в другом человеке и жить, зная, что тебе лгут десятилетиями, играть роль жены и никак не реализовать себя». Любовь Толкалина

По словам Толкалиной, есть многодетные матери, забывшие, что такое быть женщиной. Но при этом они счастливые. Есть монахини, которые не были в браке. Они по-своему счастливы. Толкалина не понимает, что такое женское счастье и чем оно отличается от неженского.

Напомним, что Любовь Толкалина была замужем за режиссером Егором Кончаловским. От этого брака у нее есть дочь Мария. Сейчас она встречается с композитором из Англии Саймоном Бассом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.