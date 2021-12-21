Именно такие носят француженки: Боярская в белом пальто в черную клетку красиво дефилировала по Парижу

О том, что у берегов Сенны подобные наряды пользуются популярностью, рассказывал Рогов.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал, какие пальто любят парижанки. По словам стилиста, они предпочитают обычные прямые модели с двумя лацканами, чаще всего — из простого полиэстера. И в такой простой одежде умудряются выглядеть шикарно.

Один из таких экземпляров ведущий нашел в отделе масс-маркета, оно было белого цвета в черную клетку.

Любопытно, что практически такое же пальто обнаружилось в гардеробе известной артистки Елизаветы Боярской. В личном блоге она обнародовала видео в этом наряде с духом Франции, в котором она как раз прогуливалась по Парижу!

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