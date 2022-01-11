«Глубокой, добрейшей души человек»: Боярская рассыпалась в комплиментах, описывая 50-летнего Хабенского

11 января партнер Лизы Боярской по новогодней картине «Ирония судьбы. Продолжение» отмечает важный юбилей — ему исполнилось 50 лет.

11 января свой день рождения отмечает Константин Хабенский. Одной из первых именитого артиста с 50-летним юбилеем поздравила Елизавета Боярская. Вместе они снимались в нескольких фильмах, в частности, в новогодней картине «Ирония судьбы. Продолжение».

Жена Максима Матвеева разразилась трогательными и чуткими комплиментами в адрес прославленного актера, подчеркнув все его достоинства.

«Празднует юбилей изумительный артист и замечательный человек, Константин Юрьевич Хабенский! Для меня было большим счастьем и удачей встретиться с ним в самом начале творческого пути. Всегда буду благодарна за каждое слово, совет и напутствие! Чуткий, подробный, внимательный, ироничный, ответственный, талантливейший партнер и совершенно выдающейся, глубокой, добрейшей души человек. Крепчайшего здоровья Константину Юрьевичу и всей семье! Сил, терпения, удачи, радости и смелых единомышленников в стенах МХТ. Интересных, ярких ролей! Счастья!! Пусть все будет наилучшим образом всегда и во всем! С уважением и любовью», — трогательно поздравила именинника актриса.

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