Сыр с плесенью, колбаска и три вида салата! Боярская показала январские «доедалки» с богатого стола

После новогодней ночи холодильник актрисы театра и кино ломился от яств.

Елизавета Боярская все три дня обходилась без смартфона, телевизора и Интернета. Взять в руки мобильный телефон актриса театра и кино позволили себе только 3 января.

Так что праздничные кадры в Instagram жена Максима Матвеева постила с некоторым опозданием.

Елизавета показала свои январские «доедалки», оставшиеся с богатого новогоднего стола. Видимо, холодильник Боярской ломился от яств после «разгульной» сытной ночи.

Этими угощениями можно было почивать по меньшей мере три семьи. Лиза вместе с близкими наготовила вкуснейшие легкие закуски, дело не дошло даже до горячих блюд, на столе яблоку негде было упасть.

Все выглядела аппетитно: сразу три салата — Цезарь, овощной с помидорами, огурцами, зеленью под оливковым малом, еще один — оригинальный с натертым желтком и гранатом.

Отдельно легкие закуски: сыр с плесенью, колбаска и ветчина, бутерброды, апельсины, оливки и маслины.

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