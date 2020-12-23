«Не прошло и трех лет»: участник «Дома-2» Леша Безус впервые привел на проект сестру

Участник проекта «Дом-2» Алексей Безус поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен в окружении парней реалити-шоу. Мужскую компанию «разбавила» хрупкая блондинка с кудрявыми волосами. Как выяснилось, девушка на фото — это родная сестра Алексея Безуса Карина.

Она стала участницей шоу «Бородина против Бузовой». Собственно, и сам снимок был сделан в студии программы.

«Не прошло и трех лет, как моя родная сестра появилась на шоу «Бородина против Бузовой», на нашем «Дом-2», — подписал кадр Алексей Безус.

Подписчики участника телестройки нашли его родственницу очень симпатичной, а кто-то заявил, что Карина похожа на бывшую девушку Безуса Милену Безбородову.

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«Симпатичная девушка, а ребята, как на подбор», «Кэри красотка», «Какая она у тебя красивая, что же раньше не показывалась?», «Сестра на Миленку чем-то похожа здесь, взгляд борзый», — высказываются в Сети. View this post on Instagram A post shared by Алексей Безус (@bezus88)

Стоит отметить, что участник «Дома-2» Леша Безус из многодетной семьи. У молодого человека был еще родной брат. Несколько лет назад Георгий погиб во время службы в армии, он скончался в госпитале от полученных травм.

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