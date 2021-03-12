«Пропустил очень много в ее жизни»: Леша Безус из «Дома-2» показал подросшую внебрачную дочку

Бывший участник проекта «Дом-2» Алексей Безус поделился в Instagram редким фото, на котором запечатлелся с маленькой дочкой Мией. На маме девочке Елене Алексей отказался жениться, и та вышла замуж уже после рождения наследницы за парня, которого полюбила по-настоящему.

Маленькой Мие в марте исполнится три года, она появилась на свет, когда Леша Безус уже был на проекте «Дом-2». Экс-участник реалити-шоу признался – он жалеет, что не мог видеться с дочкой почти все это время.

«Для своей дочери Мии я выпал из жизни на 3 года. Пока пытался построить отношения на проекте, пропустил очень много в ее жизни. И конечно, от осознания этого очень грустно внутри», — написал Леша Безус в Instagram.

Он вспомнил, как мама девочки Елена вместе с Мией приезжали на проект, но избранница Безуса Милена очень сильно ревновала, психовала, вела себя демонстративно и однажды выбросила вещи годовалой Мии на улицу. После этих историй Елена отказалась приезжать на «Дом-2».

Несмотря на то, что маленькую Мию воспитывает отчим, она помнит своего родного папу, и это очень трогает Безуса.

«Хоть я только на пороге исправления ошибок, но Мия меня уже радует, потому что называет меня папой», — радостно добавил Леша Безус.

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