«По эмоциям все понятно»: Настя Голд и Илья Яббаров показали шикарный ремонт в их новой квартире

Супруги не так давно приобрели «двушку» в столице, обустройством которой сейчас занимаются.

Пара экс-участников реалити-шоу «Дом-2» Настя Голд и Илья Яббаров некоторое время были в ссоре и даже всерьез подумывали о разводе. Но сейчас их отношения наладились, супруги вдохновлено занимаются ремонтом квартиры, ключи от которой получили в начале этого года. В «двушке» уже смонтированы натяжные потолки. Настя Голд призналась, что в полном восторге от того, как они выглядят.

«Мне кажется, по моим эмоциям все понятно, друзья! Они нереально крутые, — поделилась экс-участница «Дома-2» с подписчиками. – Я, когда увидела, какие у нас в квартире потолки, просто ахнула. Они очень красивые, качественные, с подсветкой. Они в одной комнате глянцевые, в другой – матовые. Все, что я хотела, все воплотили в реальность. Я счастлива».

Затем Настя Голд устроила рум-тур, попросив поклонников не обращаться внимания на беспорядок. Скоро Голд и Яббаров пригласят в квартиру клининговую службу, и те наведут идеальную чистоту.

Смотрите также: