Стюардессы только и бегали: Бузова устроила вакханалию с друзьями на борту частного самолета

Ольга Бузова собрала своих приятелей для глобального праздника в честь своего 36-летия.

Ольга Бузова после отдыха в Куршевеле решила не останавливать череду вечеринок. Но на сей раз певица подготовила нечто более впечатляющее.

Певица решила по-особенному отметить свое 36-летие, к которому готовилась еще с ноября. Собрав своих друзей на борту частного самолета, она улетела в загадочное место празднования, про которое пока не захотела говорить широкой публике.

Однако, что происходило на борту лайнера, не удержалась — показала в stories Instagram. Оказалось, что разбитная вечеринка началась уже там. На обнародованных кадрах веселые молодые люди и девушки вкушали напитки и деликатесы, а Ольга Бузова не без гордости в голосе произнесла:

«Обычный день 18 января, обычный маленький самолет. Мой!»

Прямо в «маленьком самолете» компания устроила танцы под хиты Бузовой. А одну подругу звезда даже попросила вести себя приличнее, напомнив, что она замужем.

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