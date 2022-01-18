Эта куртка говорит о достатке: Бузова после советов Хромченко выбрала трендовый пуховик мини

Ведущая шоу «Модный приговор» Первого канала Эвелина Хромченко рассказала о самых актуальных пуховиках сезона.

В моде модели макси типа «одеяла для слона», ярко-оранжевые куртки-дудун, с блеском, а также укороченные варианты мини.

«Если вы не являетесь владелицей авто и вынуждены подолгу стоять на остановках, откажитесь от покупки укороченных пуховиков», — советовала Эвелина Хромченко.

Ольга Бузова, конечно же, не ездит в общественном транспорте и даже в отпуск летает частным самолетом. Поэтому выбрала модный пуховик мини черного цвета, надев с ним джоггеры и олимпийку на трендовой молнии.

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