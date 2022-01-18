Девушка из высшего общества: Бузова в вязаной шубе с сумочкой Louis Vuitton взошла на борт частного самолета

Просто удивительно, как Ольга Бузова не устает от постоянных перелетов. Певица совсем недавно отдыхала во Франции в Куршевеле. А теперь опять собралась в полет.

В личном блоге она запечатлелась на трапе, поднимаясь на борт частного самолета. Звезда рассказала, что эту поездку она планировала еще с ноября. У нее была мечта отметить свое 36-летие в особенном месте, и сейчас артистка ее решила осуществить.

Тем не менее Ольга Бузова решила сохранить интригу и пока не раскрыла места своего следования.

На борт лайнера певица взошла в образе девушки из высшего общества: вязаной шубке из натурального меха, кожаных брюках, ботильонах на шпильке, в топе и с сумочкой Louis Vuitton.

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