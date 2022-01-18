Высокий и с модной прической: Ляйсан Утяшева показала сына Роберта, который растет копией Павла Воли

Родители были удивлены тому, что наследник уже придумывает свой стендап. Они поделились редкими кадрами с сыном.

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой, но теперь строит карьеру телеведущей. Она несколько лет назад похудела и стала не только одеваться в люксовые наряды, но и снимать ролики для YouTube-канала.

Уже длительное время Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Они часто вместе отдыхают на курортах. У пары подрастают дети — шестилетняя София и восьмилетний Роберт.

Не так давно Утяшева приехала с семьей в Дубай. Они уже не первый раз отдыхают в ОАЭ. Телеведущая остановилась в роскошном отеле. Когда Воля решил провести экскурсию по номеру, он заснял подросшего сына.

Худой мальчик с модной стрижкой стоял у сейфа. Он придумал стендап и решил показать его родителям. Мальчик заглянул в сейф и увидел там кучу носков.

«Они стесняются. О, так легко, тут даже открыто! Никто за своими деньгами не следит! (Открыв дверцу.) Это, по вашему, деньги», — произнес он. «А что вы храните в сейфе? У нас носки» — спросила Ляйсан.

В это время Роберт лег на пол, притворившись, что так на него воздействовали носки.

«Это была зарисовка от Роберта Воли», — посмеялась звезда.

Поклонники поразились тому, как вырос сын пары. Многие посчитали, что он копия отца. «Ну это же Паша», «Ааа, какие вы классные», «Мальчик талант», «У Воли растет достойная смена», «Мальчик такой высокий, вот это да», «Кто-то тоже будет покорять сцену», «Неплохая у него придумка», «Вы прекрасные родители», «Как он похож на Пашку», — прокомментировали пост подписчики.

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