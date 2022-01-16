Кровать в «золоте» на двоих, уборная с биде и балкон с лучшим видом: Утяшева провела экскурсию по апартаментам в гостинице

Гимнастка с мужем юмористом Павлом Волей и детьми отдыхает в Дубае.

Ляйсан Утяшева с Павлом Волей устроили мини-экскурсию по гостиничным апартаментам в Дубае. На элитном курорте гимнастка с резидентом «Камеди Клаб» отдыхает вместе с детьми: сыном Робертом и дочкой Софией. Шоумен всюду следовал за красавицей-женой, восхищаясь ее легким летним платьем. «Фарарай! Женщина в морковке», — сделал Павел комплимент стройной теледиве.

«Все Лясь! Как ты и мечтала! А я буду спать в джакузи», — пошутил юморист, запечатлев внушительную постель в «золоте» на двоих.

Далее Павел Воля заглянут в просторную гардеробную, подметив, что тут нашлось бы место для всех его пиджаков и пальто. Потом шоумен пошел в уборную со всеми удобствами, в тесном помещении нашлось место и для биде. Рядом за перегородкой — ванная с зеркальной стеной. В одной из комнат есть даже сейф для ценностей и украшений. Но особое внимание юморист с возлюбленной уделили балкону с лучшим видом на сад. Здесь Павел каждое утро собирается делать зарядку. Он даже пообещал Ляйсан сесть на шпагат.

«А шпагат будет?» — спросила у шоумена Ляйсан. «Обязательно! Шпагат мое второе имя, я и есть шпагат», — пошутил Павел.

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