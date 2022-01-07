В модных пуховичках: Утяшева показала, как вместе с Волей покатала детей на санках

Ляйсан Утяшева является бывшей гимнасткой. Она строила успешную карьеру и побеждала на соревнованиях, но из-за травм покинула спорт. Уже длительное время Ляйсан работает телеведущей. Она стала лицом шоу «Танцы» на ТНТ.

За последние годы ее жизнь стала более насыщенной. Она похудела, сменила имидж и теперь зачастую посещает светские рауты. Но как и раньше звезды свободное время посвящает семье.

Не так давно Ляйсан отметила годовщину со дня свадьбы в Париже с Павлом Волей. Тогда они устроили себе отпуск без детей. А вот новогодние каникулы супруги проводят в Дубае с наследниками. В свободное время телеведущая решила ответить на вопросы поклонников. Она раскрыла свой секрет семейного счастья.

«Секрет семейного счастья — добрый, хороший диалог. И каждый раз задавать себе вопрос: «ты хочешь быть правой или счастливой?» — поделилась звезда.

Также Утяшева призналась, что любит активный отдых. Она опубликовала фото, на котором позировала с мужем в черных пуховиках. Они катали на санках детей. Роберт тоже был в черном пуховике, как папа. А вот София в серебристом пуховике и шапке с помпоном. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Воли идеальная семья. К слову, лица детей пара показывает редко.

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