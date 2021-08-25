«Богиня тут»: беременная Алена Рапунцель запечатлела красавицу-маму во время прогулки на яхте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель сейчас вновь беременна. Она ждет ребенка от своего избранника, бывшего танцора Ильи Семина.

Вместе с возлюбленным, сыном и мамой Татьяной Владимировной Григорьевской Алена Рапунцель провела несколько дней в Сочи. Накануне она устроила для своей семьи прогулку на яхте.

Правда, самой беременной Алене Рапунцель выход в открытое море не очень понравился. У будущей мамы сейчас токсикоз, на яхте ее укачало. Зато прогулка зашла ее сыну Богдану и бабушке мальчика.

Алена Рапунцель сняла на видео, как 51-летняя Татьяна Владимировна любуется морем и немного кокетничает перед камерой. Поправляя свои белокурые локоны.

«А это что за богиня тут?» — подписала кадр в сторис микроблога Алена Рапунцель.

Отдых Алены Рапунцель и ее семьи в Сочи подошел к концу, уже в эту среду все вместе вернутся в Москву. Третьего сентября беременная Рапунцель и ее избранник Илья Семин отправятся в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак.

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