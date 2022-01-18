«Восторг, восхищение, вдохновение»: 66-летняя Хакамада, показавшая татуированное тело в бикини, вызвала бурю эмоций

Бывший политик, а ныне известный коуч Ирина Хакамада бесстрашно демонстрирует свою фигуру.

В прошлом известному политику, а ныне писательнице и коучу Ирине Хакамаде в апреле этого года исполнится 67 лет.

Несмотря на столь почтенный возраст, знаменитость великолепно выглядит. Ирина Хакамада сохранила свою фигуру стройной, а тело – подтянутым.

Даже татуировки на нем выглядит уместно и красиво, и каждая тату ровно на том месте, на которое ее когда-то нанесли.

Свою безупречную фигуру и татуированное тело Ирина Хакамада продемонстрировала в финале своих каникул в Мексике. В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в бикини на берегу океана.

«До новых встреч, Тулум. Пока, пока», — подписала кадр Ирина Хакамада.

На подписчиков Ирины Муцуовны снимок произвел неизгладимое впечатление. Они восторгаются стройностью Хакамады и делают ей комплименты.

«Прямо по Чехову! И лицо, и тело, и душа, и мысли!», «Когда вам говорят, как ваши татуировки будут выглядеть в молодости», «Ирина, вы — восторг, восхищение, вдохновение! Потрясающая», «Фигура – огонь», — высказались в Сети.

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