«Какая вы здесь шикарная»: 66-летняя Ирина Хакамада восхитила фанатов, подчеркнув стройность в зауженных брюках

Известному общественному деятелю Ирине Хакамаде под семьдесят лет. Но несмотря на столь прекрасные годы, Ирина Муцуовна полна жизненной энергии.

Она часто транслирует своей аудитории в Instagram философские мысли, рассказывает о жизненной позиции, формулирует отношение к тем или иным ситуациям.

Всякий раз во время таких выступлений в микроблоге Ирина Хакамада предстает в стильных образах.

На этот раз она облачилась в тотальный черный. Наряд, состоящий из зауженных брюк, блейзера и топа, подчеркнул ее стройность и восхитил подписчиков четко выдержанным стилем.

«Когда твой мир маленький, то любая мелкая неприятность может его покачнуть и разрушить. А когда ты смог раздвинуть его до масштабов глобального мира, смог увидеть и почувствовать эти масштабы — прежние «муравьиные» горести теряют свою значимость», — написала под фото Ирина Хакамада.

Звезда тут же получила комплименты от своей аудитории – и по поводу высказанного, и по поводу внешнего вида.

«Шикарная и умная! Некоторых муравьев нужно не замечать, здоровее будешь! Тяжело, но надо учиться», «Шикарная, стильная Ирина», «Тапки бомбические!», «Какая вы здесь крутая», — высказались в Сети.

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