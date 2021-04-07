Какая красивая кожа: 65-летняя Ирина Хакамада в шикарном платье с открытой спиной пришла в джаз-клуб

Известная писательница, политик и коуч Ирина Хакамада 13 апреля отметит свой день рождения, ей исполнится 66 лет. Между тем возраст — это не то, о чем думают люди, глядя на снимки Ирины Муцуовны в Instagram.

В обычной жизни звезда предпочитает спортивный или деловой стиль. Ее часто можно увидеть в брюках и худи, полуприталенных жакетах и жилетах.

Но, выходя в свет, Ирина Хакамада каждый раз выбирает образы, в которых есть некая чертовщинка, которая всегда приковывает внимание.

В Instagram Ирина Муцуовна поделилась фото, на котором запечатлена во время посещения одного из столичных джаз-клубов. Хакамада сидит на лестнице, демонстрируя всем свою идеальную спину в открытом платье пурпурного цвета. Между ключицами у звезды татуировка в виде черепашки.

«Главное — не спешить», — подписала фото Ирина Хакамада.

Поклонники оценили шутку Ирины Муцуовны.

«Ничего, что я к вам спиной…» — написал один из пользователей.

«Черепаха по-другому не может», — тонко ответила ему Хакамада.

«А я глаз не могла оторвать от вашей спины, какая красивая кожа!», «Это прелестная спина», «Ну, почему даже на фото со спины у Ирины мысли уходят в философию? Обожаю», — обсудили кадр подписчики знаменитости.

Смотрите также