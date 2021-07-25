Акцент на талии: Ирина Хакамада предстала в платье кофейного оттенка с принтом «мильфлер»

Глядя на Ирину Хакамаду, с трудом верится, что этой женщине под семьдесят лет. В апреле этого года известная писательница, политик и коуч отметила свой 66-й день рождения.

Однако глядя на Ирину Муцуовну, о возрасте хочется думать меньше всего. Она всегда активна, прекрасно выглядит и обладает подтянутой и стройной фигурой. Благодаря своим формам, Ирина Хакамада вольна выбирать самые смелые наряды, которые делают ее внешне еще моложе.

Как правило, Ирина Хакамада облачается в брючные костюмы, явно транслируя, что предпочитает стиль унисекс. Но иногда звезда нарушает собственные правила.

На этот раз на фото в микроблоге Ирина Хакамада предстала в платье оттенка кофе с принтом «мильфлер», что в переводе с французского означает «тысяча цветов».

«Платье в цветочек, так хочется иногда!» — подписала кадр Ирина Хакамада.

Добавила она в свой образ и вещь из мужского гардероба, вероятно, чтобы немного снизить градус женственности. Голову Ирины Хакамады украшает ковбойская шляпа, придающая ее в целом нежному аутфиту дерзости и хулиганства.

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