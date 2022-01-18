«Красивая женщина»: Стриженова в платье в пол с модным воротником «Клодин» предстала в гримерке с Гвердцители

Екатерина Стриженова является одной из самых популярных телеведущих. Она работает на телевидении большую часть жизни. Екатерина ведет не только передачи «Доброе утро» и «Время покажет».

Ее приглашают вести концерты. 53-летняя звезда всегда подбирает себе женственные наряды. Если на сцену она выходит в платьях, то в эфире ее чаще всего видят в костюмах и юбках с жакетами.

На этот раз Стриженова поделилась кадрами, сделанными в гримерке во время концерта. Она предстала в черном платье в пол с белым кружевным воротником «Клодин», который в моде не первый сезон. Макияж с акцентом на губы и аккуратная укладка дополнили образ. В кресле сидела Тамара Гвердцители, облаченная в платье с белой вуалью. Телеведущая поздравила ее с юбилеем.

«А со мной в гримерке, посмотрите, какая замечательная, красивая женщина ждет своего выхода. Тамарочка, солнце, так давно не виделись. Так нас вела жизнь», — сказала Екатерина.

«У нее великолепный голос и потрясающая энергетика — сегодня юбилей у Тамары Гвердцители! Пусть будет больше концертов, больше гастролей, больше встреч со зрителем, который ждет и любит! Многая лета», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она выглядит роскошно. «Две неповторимые грации!», «Какая она замечательная», «Очень красивые», «Красавицы и умницы!», «Даже не знаю, кто и красивее», — прокомментировали пост подписчики.

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