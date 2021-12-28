Сама элегантность: Арзамасова в черном платье с воротником «Клодин» отметилась в домашней обстановке

Лиза Арзамасова уже давно стала взрослой девушкой. Однако поклонники помнят ее по роли в сериале «Папины дочки». После проекта долгое время артистка была в тени. Она играла в театре и снималась в кино, но не говорила о личной жизни.

Год назад ее заметили в компании Ильи Авербуха на отдыхе. Оказалось, что они встречались несколько лет. Недавно пара отпраздновала годовщину со дня свадьбы.

Примечательно, что в этом году Арзамасова стала мамой. Осенью она родила сына Льва. Пара не так давно впервые показала его лицо. Актриса часто гуляет с малышом. Но также она успевает посещать светские рауты и даже выступать на льду с мужем.

Но на этот раз артистка поделилась домашними кадрами. Лиза решила нарядиться в черное платье на пуговицах с белым кружевным воротником «Клодин».

Примечательно, что такие воротники стали актуальны в этом году. Ирина Пегова, Ольга Бузова и другие звезды носят наряды с таким воротничком. Поклонники одарили молодую маму комплиментами. Более того, звезда надела туфли на каблуке.

«Вы, Лизонька, выглядите элегантно», «Лиза, очень элегантная в этом платье!», «Такая красотка», «Лиза похожа на идеальных домохозяек с американских плакатов 60-х», «Ну, артистка! На этих шпилечках и в наряде Мэри Поппинс, ну красотулечка», — прокомментировали пост подписчики.

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