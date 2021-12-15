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Динамично и стильно: Юлия Михалкова предстала на прогулке в пуховике-баллоне самого модного цвета

В тон к куртке дудун актриса подобрала джинсы и не забыла про стильные аксессуары.

Динамично и стильно: Юлия Михалкова предстала на прогулке в пуховике-баллоне самого модного цвета
Юлия Михалкова. Фото: Global look press.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рассказала о модных пуховиках этого сезона. Она заметила, что укороченные модели актуальны, но рекомендовала их носить только тем дамам, которые имеют авто и не должны зимой долго находиться на улице.

Актриса Юлия Михалкова выбрала именно такой пуховик-баллон. Звезда также отдала предпочтение самому модному цвету года – серому. Этим статусом его наделил Институт Pantone, как и желтый оттенок.

В тон к пуховику Юлия Михалкова выбрала облегающие джинсы. Бейсболки и сапоги на высокой подошве дополнили образ звезды.

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