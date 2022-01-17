«Была абсолютно спокойна»: охранник поселка рассказал про ограбление молодой вдовы Градского

Громкая история, связанная с ограблением вдовы Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей, обрастает новыми подробностями и деталями.

По одной из версий следствия, нападение на Марину Коташенко вполне могло быть инсценировано самой вдовой, чтобы не делиться нажитым с остальными наследниками Александра Градского.

Косвенно в пользу этой версии говорит и наблюдение, которым поделился охранник элитного поселка, где находится ограбленный особняк покойного Градского.

По словам мужчины, проехавшая мимо него на автомобиле Марина Коташенко выглядела абсолютно спокойной. Сама же вдова утверждала, что управляла машиной чуть ли не под дулом пистолета грабителей.

«Она ехала на «лексусе». Сзади стекла были тонированные, сбоку — запотевшие. Но я не могу сказать, был ли кто-то в машине, кроме водителя. Просто не увидел. Сама Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днем, а часов в пять вечера она позвонила мне и попросила впустить полицию. После этого на территории уже работала опергруппа», — цитирует охранника «Московский комсомолец».

Напомним, об ограблении на 100 миллионов рублей вдова Александра Градского Марина Коташенко сообщила в полицию в минувшее воскресенье, 16 января. Она рассказала, что после подставного ДТП в ее машину сели вооруженные мужчины.

Приставив пистолет к виску вдовы, бандиты заставили ее отвезти их к себе домой и выдать всю имеющуюся наличность — 100 миллионов рублей.

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