«Точку захотел поставить жирную»: друг Градского раскрыл детали свадьбы певца и Коташенко

Церемония состоялась за две недели до ухода из жизни музыканта.

Друг из окружения Александра Градского заявил, что певец сыграл свадьбу с Мариной Коташенко за две недели до своего ухода из жизни. Он позвонил в ЗАГС и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома. Ему пошли навстречу.

По словам товарища Градского, к тому моменту артист уже плохо себя чувствовал, не вставал, почти не говорил. Он словно понимал, что жить ему осталось не так долго. При этом певец не хотел оставить Коташенко просто сожительницей. Решение расписаться было осознанным.

«Александр всерьез не задумывался о четвертом браке, ведь он итак обеспечивал и Коташенко, и маленьких детей. Но точку захотел поставить жирную — был благодарен жене за годы, проведенные вместе в любви». Друг Александра Градского

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в конце ноября прошлого года. У народного артиста случился инфаркт головного мозга, сообщает «СтарХит».

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