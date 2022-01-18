«Какой стильный мех!»: Ходченкова отметилась на шопинге в карамельной шубе, как у Водяновой

Наталья Водянова хоть и не сильно мерзнет у себя в Париже зимой на улице, нет-нет да и примерит шубу, тем более она такая симпатичная. Звезда подиумов уже второй год подряд предпочитает в холода носить модель из лохматой овчины оттенка карамели.

Как оказалось, похожая шуба пришлась по вкусу и другой знаменитости — Светлане Ходченковой , которая отметилась в милой кучерявой вещице на шопинге. Актриса примерила с ней ботинки-тимберленды и джинсы.

«Какой стильный мех!», «Просто королева!», «Обалденная!», «Как я любуюсь вами!», «Всегда интересно за вами наблюдать, модно одеваетесь», — прокомментировали стайл Светланы Ходченковой в ее микроблоге фолловеры.

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