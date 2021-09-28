Освежает лицо: Ходченкова после советов Васильева примерила модный свитер мандаринового цвета

Актриса подобрала к нему в комплект свободные брюки оттенка индиго.

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал в эфире Первого канала о тренде на мандариновый цвет. Он неизменно привлекает к себе внимание, кроме того, обладает приятным свойством омолаживать и освежать внешний вид.

Кроме того, убежден историк моды, он идет практически всем типам внешности и выгодно подчеркивает цвет лица. Его преимуществами ранее воспользовались такие отечественные звезды, как Алла Пугачева и Надежда Бабкина, выбрав наряды в этом тоне. Примадонна облачилась в пальто-пончо, а певица – в брючный комплект.

Теперь Светлана Ходченкова засветилась на публике в свитере трендового мандаринового оттенка, сочетав его с брюками цвета индиго.

В настоящий момент актуальны полуприлегающие модели с воротником средней высоты, о чем ранее поведал стилист Александр Рогов. Он также представил на своем YouTube-шоу Rogov live несколько модных образов с современным свитером, сочетав его с джинсами и юбками.

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