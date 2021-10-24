«Нам хорошо всегда и везде»: Ольга Бузова в мини-платье и великанском пиджаке встретилась с Марией Погребняк

Телеведущая Ольга Бузова похвасталась стройными ногами в мини-платье и кожаном пиджаке. Примечательно, что знаменитость повеселилась на встрече с Марией Погребняк.

Ольга сделала высокую прическу и накрасила губы алой помадой. Артистка отдала предпочтение короткому платью с серебристыми вставками. Поверх наряда Бузова накинула широкий кожаный пиджак, а в руки взяла молочную сумочку с пряжкой под цвет принта на платье.

Бузова много лет дружит с женой футболиста Павла Погребняка. Поэтому на вечерний променад Ольга приглашает именно Марию.

К слову, модель Погребняк выбрала для встречи с подругой короткое черное платье с юбкой в складку и цветочным принтом.

Поверх наряда Мария наткнула молочное платье и завершила образ кожаными ботфортами.

«Нам хорошо всегда и везде, моя душа. Тот момент, когда рабочая поездка стала на мгновенье душевной. Завтра за меня будет переживать прямо со стадиона. Кто еще будет смотреть прямую трансляцию? Вы нужны мне все», – отметила Бузова.

Напомним, ранее Ольга Бузова разочаровала стилиста, выбрав устаревший пиджак с открытой спиной и лосины.

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