Ольга Бузова в белоснежном пуховике-баллоне устроила зажигательные танцы с Клавой Кокой на курорте

Ольга Бузова является телеведущей. Она много лет вела шоу «Дом-2». Потом телеведущая покинула проект и в 2021 году стала вести новые шоу и передачи. При этом она также строить карьеру певицы.

Примечательно, что во многих сферах блондинка добивается успеха, а вот в любви ей не везет. Но эти каникулы она проводит в Куршевеле. Компанию звезде составила молодая певица Клава Кока, которая тоже одинока.

Поклонники восхищаются тем, как выглядит Ольга. Но порой она их удивляет. Так на днях телеведущая засняла себя в нижнем белье. А теперь во время катания на склонах в белоснежном пуховике артистка устроила зажигательные танцы с Кокой.

Певица была в комбинезоне молочного цвета с принтом. Они танцевали прямо на улице без макияжа. При этом артистке не стеснялись в движениях.

А вот вечером Бузова решила насладиться ужином в ресторане. Побаловала себя пиццей и морскими продуктами и Клава. Примечательно, что с ними за столом был мужчина. Телеведущая общалась иностранцем на английском языке. Ранее он помог ей сделать фото. Поклонники подозревают, что подруги очаровывают мужчин во время отдыха.

«Я не знакомлюсь, пела она», «А что это за француз с вами?», «Как вы подружились», «Два ангела», «Вот это драйв», «Окучивают мужчин», Ну просто прелесть«, «Какая улыбка», «Клава с вами прям весела и хороша», «Охотницы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.