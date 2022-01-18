Из зимы в лето: Собчак в струящейся юбке и модных сандалиях предстала с Богомоловым в Аргентине

Ксения Собчак работает на телевидении с юных лет. Она не скрывает, что не только добилась успеха, но и сколотила целое состояние. При этом блондинка продолжает вести передачи и старается получать интервью у топовых знаменитостей.

Но свободное время она предпочитает посвящать семье. Недавно звезда провела время в Куршевеле, где каталась на лыжах с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым.

А вот теперь Собчак продолжила отдых уже в жаркой Аргентине. Она приехала в Буэнос-Айрес, где решила устроить прогулку с подругами и мужем.

Для такого случая телеведущая облачилась в струящуюся юбку макси в полоску и майку горчичного цвета. Примечательно, что она дополнила свой кэжуал образ трендовыми сандалиями, которые стилисты «Модного приговора» прозвали сандалиями «дяди Гены».

С Ксенией был Константин, который предстал в шортах и футболке. Пара посещает местные рестораны и любуется красотами города.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая без макияжа. Многие одарили супругов комплиментами. «Ух, хороша», «Вот это вы путешествуете. Теперь в жаркой Аргентине», «Очень стильно», «Какая вы красивая», «Рядом с мужем просто расцветаете», «Неимоверно красочные кадры», «Отдых вас всегда освежает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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