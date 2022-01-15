Семейная идиллия: Собчак в пуховом комбинезоне отметилась с Богомоловым и сыном в Куршевеле

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, но при этом блондинка не перестает находить новые способы для заработка. Собчак регулярно берет интервью, снимает свое шоу и ведет свадьбы.
Но порой она также предпочитает отдохнуть с размахом. Этой зимой телеведущая приехала в Куршевель. Компанию ей составил Константин Богомолов.
Днем Ксения катается на лыжах и сноуборде. Она уже освоилась и быстро обкатывает трассы. Богомолов вместе с ней наслаждается зимней погодой. На этот раз телеведущая запечатлела мужа, когда пришла в номер.
Работники отеля принесли ей пирог в подарок и шары в форме лошадей. Режиссер задумался, увидев такой презент. Была удивлена и сама Собчак, но потом она устроила фотосессию с шариком.
«Я не знаю на что намекают люди. Они принесли вкусный пирожок — хорошо. Но шарики в виде лошадей — не знаю, что они имели в виду» — отметила блондинка.
К слову на склонах она каталась не только с мужем, но и сыном от прошлых отношений Платоном. Малыш смог научиться кататься на лыжах. А вот Богомолов катался с дочкой от первой жены Дарьи Мороз Анной.
«Выступает дуэт папа-дочь», — написал режиссер.
Поклонники восхитились звездной семьей. Многие отметили, что Собчак идеальная жена. Идиллия умилила подписчиков. «Оба молодцы! И одежда нормальная как у обычных людей на альпийских лыжах», «Ксения и ее юмор на высоте», «Какие вы классные», «Ох, отдыхают с детьми! Ну что за красота», «Какие вы молодцы», «Хорошо, когда дети идут по следам родителей», — прокомментировали пост подписчики.
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