Семейная идиллия: Собчак в пуховом комбинезоне отметилась с Богомоловым и сыном в Куршевеле

Телеведущая показала, как проводит время на курорте. Ее удивил подарок отеля в виде шариков в форме лошадей.

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, но при этом блондинка не перестает находить новые способы для заработка. Собчак регулярно берет интервью, снимает свое шоу и ведет свадьбы.

Но порой она также предпочитает отдохнуть с размахом. Этой зимой телеведущая приехала в Куршевель. Компанию ей составил Константин Богомолов.

Днем Ксения катается на лыжах и сноуборде. Она уже освоилась и быстро обкатывает трассы. Богомолов вместе с ней наслаждается зимней погодой. На этот раз телеведущая запечатлела мужа, когда пришла в номер.

Работники отеля принесли ей пирог в подарок и шары в форме лошадей. Режиссер задумался, увидев такой презент. Была удивлена и сама Собчак, но потом она устроила фотосессию с шариком.

«Я не знаю на что намекают люди. Они принесли вкусный пирожок — хорошо. Но шарики в виде лошадей — не знаю, что они имели в виду» — отметила блондинка.

К слову на склонах она каталась не только с мужем, но и сыном от прошлых отношений Платоном. Малыш смог научиться кататься на лыжах. А вот Богомолов катался с дочкой от первой жены Дарьи Мороз Анной.

«Выступает дуэт папа-дочь», — написал режиссер.

Поклонники восхитились звездной семьей. Многие отметили, что Собчак идеальная жена. Идиллия умилила подписчиков. «Оба молодцы! И одежда нормальная как у обычных людей на альпийских лыжах», «Ксения и ее юмор на высоте», «Какие вы классные», «Ох, отдыхают с детьми! Ну что за красота», «Какие вы молодцы», «Хорошо, когда дети идут по следам родителей», — прокомментировали пост подписчики.

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