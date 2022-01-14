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Ах, эти ноги от ушей! Невестка Орбакайте пощеголяла фигурой в Майами в асимметричном платье с сумкой хобо Prada

Алена Краснова отдыхает во Флориде вместе с мужем Никитой Пресняковым.

Ах, эти ноги от ушей! Невестка Орбакайте пощеголяла фигурой в Майами в асимметричном платье с сумкой хобо Prada
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел отдыхать в Майами. Правда, Флорида встретила российских звезд неприветливо — непрекращающимися дождями.

Лишь спустя несколько дней отпуска артисту и модели удалось погреться на местном пляже и искупаться в ласковом море.

Тем не менее Никите и Алене не пришлось скучать, пара осваивала местные заведения. Веселилась в клубах и караоке. Невестка Кристины Орбакайте прихватила с собой обширный гардероб с множеством модных вещей.

Одно из таких платьев Алена Краснова выгуляла во время вечернего променада. Она примерила черное платье мини с асимметричной окантовкой и разновеликим подолом, блеснув тонкой талией и стройными ногами от ушей. Образ знаменитая блондинка завершила трендовой сумкой хобо Prada.

Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

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