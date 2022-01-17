А ведь только воссоединились! Почему Миро посоветовала Муцениеце не здороваться с Прилучным до конца жизни

Но только в том случае, если рассказы артистки о бывшем муже — правда.

Павел Прилучный воссоединился со своей бывшей женой Агатой Муцениеце в Дубае, чтобы отпраздновать день рождения их общего сына Тимофея. Экс-супруги также отметились с детьми в парке аттракционов, где вместе запечатлелись.

Павел Прилучный обнародовал этот снимок в личном блоге, обнадежив им почитателей. Люди моментально завалили его аккаунт восторженными комментариями, выражаю надежду, что они снова будут вместе.

Блогер Лена Миро крайне скептически отнеслась к этой новости, напомнив, что предшествовало разводу артистов. Она поделилась видео, которое когда-то выставила в Сеть Агата Муцениеце. На нем актриса со слезами на глазах рассказывает, как Павел Прилучный выбросил ее телефон и якобы выставляет за дверь и ее, и их детей.

«Если это все правда, то Агате следует перестать даже здороваться с Прилучным, причем до конца жизни. Вообще не общаться, ни по каким поводам. Забыть про лицемерное «ради детей» и вспомнить о своем достоинстве. Если же то, что в слезах рассказала Муцениеце — ложь, то уже Прилучному стоит вычеркнуть ее из жизни, потому что так оговорить человека — это, я считаю, подлость», — написала Миро в своем блоге.

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