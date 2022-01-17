Карпович не смогла пройти мимо воссоединения Прилучного с Муцениеце

Почти два года прошло с тех пор, как Агата Муцениеце рассталась с Павлом Прилучным. Спокойным этот развод назвать сложно.

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В тот момент, когда актер находил утешение в объятиях Мирославы Карпович, его экс-жена рассказывала в Сети и СМИ о трудностях, которые были в ее браке. Встречаясь на светских мероприятиях, бывшие супруги просто делали вид, что не видят друг друга.

Тем не менее, в настоящий момент пара неожиданно для окружающих воссоединилась в Дубае, чтобы вместе отпраздновать день рождения сына Тимоши. И даже сделала трогательный совместный снимок у местного парка аттракционов, встав в опасной близости друг от друга. Павла Прилучного при этом настолько захватила ностальгия, что он решил опубликовать в социальных сетях не только этот свежий снимок, но и нашел былой, который они сделали на этом же месте несколько лет назад.

Сказать, что поклонники артистов были рады такому развороту событий — ничего не сказать. Фолловеры бросились восторженно комментировать пост, радуясь их воссоединению и выражая надежду на то, что они вновь станут парой.

Но, как оказалось, за этими событиями бдительно следила и Мирослава Карпович, которая ни на минуту не хочет отпускать вожжи над Павлом Прилучным. Судя по ее Instagram, она тоже отправилась в Дубай. И чтобы возлюбленный понимал, что она все видит и все знает, актриса лайкнула пост с ним и его бывшей женой.

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