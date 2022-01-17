Советовала Хромченко: Нетребко в модном пуховике с принтом «тай дай» вышла на прогулку у санатория

Оперная дива Анна Нетребко имеет репутацию очень активного человека. Звезда практически все время в путешествиях. Она либо гастролируют, либо летит на отдых в какую-нибудь интересную для туриста страну. Практически всегда ее сопровождают муж Юсиф Эйвазов или сын Тьяго.

Однако на этот раз звезда решила сделать паузу и в одиночестве отправилась в санаторий в горах, чтобы поправить здоровье. Нетребко, несмотря на любопытство публики, решила сохранить тайным место своего отдыха.

«Помимо 14 различных видов массажей каждый день — прогулки в лес и горы. Ветра здесь нет, поэтому в пуховике жарко», — рассказала в личном блоге Анна Нетребко.

Стоит отметить, что пуховик звезда действительно выбрала для прогулок теплый – длинный, объемный и с принтом «тай дай». Ранее Эвелина Хромченко советовала обратить внимание на такие модели. Кроме того, размытый рисунок эксперт моды называла в числе основных трендов сезона.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!