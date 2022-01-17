Вся семья в сборе: Павел Прилучный поделился снимком с Агатой Муцениеце и детьми на отдыхе в Дубае

Актер Павел Прилучный официально подтвердил, что проводит каникулы в компании Агаты Муцениеце и сына с дочкой.

Семейный снимок, на котором Павел Прилучный запечатлен с бывшей женой Агатой Муцениеце, сыном Тимофеем и дочкой Мией, произвел настоящий фурор в Сети.

Этим фото в своем микроблоге поделился Павел Прилучный, фактически официально подтвердив, что проводит каникулы в Дубае со своей семьей.

Причем в этом же месте звездная пара вместе с детьми отдыхала несколько лет назад. Павел Прилучный разместил и архивное фото, словно хотел показать, что с тех пор ничего не изменилось. Разве что дети подросли.

«Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — подписал кадры Павел Прилучный.

Поклонники звездной пары, которые все еще переживают из-за развода Прилучного и Муцениеце, тут же начали поздравлять своих любимчиков с воссоединением. Они признаются, что рады за Агату и Павла. И надеются, что те не расстанутся и по приезду в Москву.

«Прилучные, давайте уже женитесь обратно!», «До слез приятно видеть это фото!», «Как долго все ждали этих фотографий, семейных! Где вы все вместе», «Ребята, не подведите!» — высказались в Сети.

Напомним, это не первое появление семьи на публике. Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе праздновали день рождения сына Тимофея — мальчику 11 января исполнилось девять лет.

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