«Держу после кормления столбиком»: Сивов предстал с маленьким сыном Нюши на руках

Муж певица признался, что присутствовал при родах и теперь помогает возлюбленной ухаживать за крохой.

Нюша давно стала популярной певицей. Ее треки играют на радио и регулярно звучат на праздничных концертах. Однако в последнее время она все чаще посвящает время семье. В прошлом году артистка взяла паузу в карьере.

Примечательно, что она уехала в Дубай, объявив, что ждет ребенка. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда воспитывает дочку Симбу. А в декабре прошлого года у них родился сын.

Пока Нюша продолжает отдыхать в жаркой стране. К ней приехала мама, чтобы помочь с детьми. Иногда пара публикует фото с наследником, но его имя пока остается секретом.

Однако на днях Сивов признался, что с именем крохи связана мистическая история, которую потом они расскажут. А теперь муж артистки поделился кадром, на котором Нюша держит сына. Он признался, что присутствовал во время родов.

Также Игорь опубликовал еще один снимок, на котором уже он укачивает на руках кроху. Он ответил подписчице, которой стало интересно, встает ли он ночью, чтобы успокоить малыша.

«Конечно! И даже держу после кормления столбиком ночью и даю капельки от коликов. Папа, мама и малыш — одно целое», — заявил супруг звезды.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у певицы идеальный муж. «Как трогательно», «Вот это поддержка», «Классно, когда все так, как у вас», «Такой малыш», «Красивая вы пара», — стали писать пользователи Сети.

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