«В стиле сафари»: Нюша в леопардовом купальнике запечатлелась с крохой-сыном на руках

Певица поделилась трогательным фото с наследником. Она вернулась в форму спустя месяц после родов.

Нюша является известной певицей. Она не скрывает, что любит выступать. В ее копилке множество хитов. Однако в последнее время артистка сосредоточила внимание на семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У влюбленных подрастает дочка Симба. А в прошлом году у пары появился на свет еще один ребенок. Певица родила сына за несколько дне до Нового года. Имя крохи она скрывает.

Уже около полугода Нюша находится в Дубае. Она первое время предпочитала проводить время с малышом дома. Но теперь певица встречается с подругами, а накануне она провела время с семьей. С сыном, дочкой, мужем и пасынками артистка покаталась на колесе обозрения.

А вот 15 января она решила отправиться на пляж. Артистка запечатлелась в леопардовом купальнике. При этом на руках она держала сына, который был одет в купальник в полоску под тигра.

Молодая мама показала стройную фигуру. Она собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж.

«В стиле сафари, мама и сын», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как Нюша выглядит спустя месяц после родов. Она умилила своих подписчиков нарядами в стиле family look. «Как вы быстро вернулись в форму», «Уже такая стройная», «Какой крохотный тигр», «Нюша, какое очарование»,»Ну просто красотка«, «Нереально стильно!», «Какая кошечка с малышом», «Маленький тигра у вас, семья сафари», — прокомментировали пост подписчики.

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