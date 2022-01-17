Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище в особенный день

Гроб с телом телеведущего Михаила Зеленского доставили в Москву из Доминиканы. Проводить в последний путь звезду телеэфира придут не только друзья и коллеги, но и поклонники.

Михаил Зеленский — известный телеведущий. Он первым вел популярное шоу «Прямой эфир», которое теперь ведет Андрей Малахов. А недавно стало известно, что Михаил умер в возрасте 46 лет.

Он находился на отдыхе в Доминикане, когда у него случился инсульт. Друзья и поклонники были раздавлены горем. Лишь 17 января стало известно, что гроб с телом телеведущего доставили в Москву.

Пока решались вопросы с транспортировкой тела, родные пытались определиться с датой прощания и местом похорон. Ранее близкие из окружения семьи Зеленского сообщили, что его похоронят на Троекуровском кладбище. Теперь выяснилось, что это случится 19 января, в Крещение.

Александр Ефимович, заместитель руководителя телеканала «Культура», рассказал, что ВГТРК помог родным Михаила.

«Все расходы по погребению, транспортировке тела из Доминиканы взяла на себя ВГТРК, которой Зеленский отдал не один десяток лет», — подчеркнул Ефимович, пишет «СтарХит».

Добавим, что у телеведущего был брак с Ольгой Дробиной. Однако они развелись, так как не смогли быть счастливы вместе. От второй жены Елены Грушиной у него есть дети: 13-летняя София и девятилетняя Полина. Но и с ней Зеленский развелся. Его третьей женой стала Мила Рубинчик — психолог, автор YouTube-канала. Она и была с ним до последних дней его жизни.

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