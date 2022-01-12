Михаил Зеленский перед смертью судился с бывшей женой за недвижимость и возможность общаться с дочками

Ныне покойный телеведущий Михаил Зеленский и его вторая жена, фигуристка Елена Грушина, развелись в 2014 году.

А в 2019 году между бывшими супругами начались судебные тяжбы. Все началось с алиментного спора, а затем дошло до раздела имущества и установления права общения с дочками Софией и Полиной.

больше по теме Несколько квартир и загородный дом: какое наследство оставил детям и жене Михаил Зеленский В случае отсутствия завещания распределение имущественных прав будет происходить в порядке очередности.

Михаил Зеленский подал иск, в котором просил урегулировать порядок его свиданий с детьми. Одно из последних заседаний по этому делу состоялось за три недели до скоропостижной смерти телеведущего в Доминикане.

«Иск, в котором Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось — требования истца были удовлетворены лишь частично», — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы Кунцевского районного суда

Вероятно, Зеленский остался недоволен и подал апелляцию на решение суда. Заседание состоялось двадцатого декабря.

Кроме этого, Зеленский судился с бывшей супругой из-за квартиры, которая была приобретена во время брака. Он претендовал на половину доли недвижимости. И точка в этом деле так и не поставлена.

Напомним, Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане, где отдыхал со своей третьей женой. Причиной смерти 46-летнего телеведущего стал инсульт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.