Съемная квартира и небольшая зарплата: друг Зеленского рассказал о его жизни

Телеведущий умер во время отпуска в Доминикане.

Телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни во время отпуска в Доминиканской Республике. У него был инфаркт. Телезвезду похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Организацией похорон занимается его третья жена Мила Рубинчик, с которой Зеленский жил последние четыре года.

До встречи с Милой, психологом по образованию, Зеленский пережил развод с фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двоих дочерей. Именно с ней Михаил судился из-за совместно нажитой квартиры в Москве и за право видиться с детьми.

Друг Зеленского Николай Сергеев уверен, что никакого наследства у телеведущего не было.

«Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — цитирует Зеленского «СтарХит».

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Добавим, что вдова Зеленского Мила Рубинчик 14 января вернулась в Москву. Тело покойного журналиста еще не привезли на родину, его доставят 18 января.

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