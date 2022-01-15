«На моих глазах»: вдова Михаила Зеленского впервые вышла на связь после его смерти

Журналист скончался во время отпуска в Доминикане.

Известный телеведущий Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане. Его не стало 11 января. Журналист отдыхал вместе со своей третьей женой Милой Рубинчик, которая сразу после трагедии удалила свой инстаграм.

Накануне она впервые вышла на связь.

«Все случилось внезапно, не было никакой причины… Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось… прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали все, что могли», — рассказала Рубинчик в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский умер от инфаркта. Это подтвердили в посольстве Венесуэлы и Доминиканской Республики.

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