Бархат – хит сезона: самые модные вещи из этой притягательной ткани показала Хромченко

На шоу Первого канала «Модный приговор» рассказали, что в этом сезоне бархат стал настоящим хитом. В тренде также и другие дорогие ткани вроде парчи, жаккарда, гобелена и шелка.

На подиуме проекта Эвелина Хромченко представила самые актуальные наряды из бархата. Стилист считает, что многие из них являются хороший инвестицией, ведь вещи из благородных материалов практически не выходят из моды.

Она посоветовала обратить внимание на одежду с привкусом ретро, которая всегда будет смотреться стильно. В качестве примера фэшн-эксперт привела комплект с жакетом и блузой с английским бантом.

Кроме того, хорошим вложением средств станут дорогие пальто с дизайнерскими элементами. Их всегда оценит знающая публика. Всегда в моде и маленькие бархатные платья.

А вот платья цвета фуксии — это писк сезона, который быстро теряет свою актуальность. Его не стоит игнорировать, но не нужно покупать за большие деньги. Можно выбрать и демократичный вариант.

Хромченко отметила, сейчас в моде и аксессуары из бархата: сумочки, обувь, пояса, украшения. Они красиво дополнят образы и не сильно ударят по карману.

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