Рекомендовано Хромченко: Бородина выгуляла модные джинсы, которые превращают фигуру в «гитару»

К этим моделям советовали присмотреться на шоу «Модный приговор».

Ксения Бородина последовала рекомендациям Эвелины Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» и приобрела актуальные джинсы клеш.

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Ведущая выбрала чуть укороченную модель из классического синего денима, подобрав к нему в комплект кипенно-белый топ, который оттенил шоколадный цвет ее кожи.

«Загарчик всегда решает», — прокомментировала свой вид в этом аутфите Ксения Бородина в личном блоге.

Напомним, ранее Эвелина Хромченко рассказывала о тренде на расклешенные брюки и советовала хрупким женщинам вроде Ксении Бородиной модели со значительным расширением внизу. В них, считает стилист, фигура начинает выглядеть очень женственно, в форме гитары.

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