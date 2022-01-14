Рекомендовано Хромченко: Бородина выгуляла модные джинсы, которые превращают фигуру в «гитару»

Ксения Бородина последовала рекомендациям Эвелины Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» и приобрела актуальные джинсы клеш.
Ведущая выбрала чуть укороченную модель из классического синего денима, подобрав к нему в комплект кипенно-белый топ, который оттенил шоколадный цвет ее кожи.
«Загарчик всегда решает», — прокомментировала свой вид в этом аутфите Ксения Бородина в личном блоге.
Напомним, ранее Эвелина Хромченко рассказывала о тренде на расклешенные брюки и советовала хрупким женщинам вроде Ксении Бородиной модели со значительным расширением внизу. В них, считает стилист, фигура начинает выглядеть очень женственно, в форме гитары.
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