«Очень модный тренд!»: Хромченко назвала прическу – хит 2022 года

Такая стрижка всегда актуальна и с годами только немного видоизменяется.

На шоу «Модный приговор» Первого канала гостье программы стилисты состригли длинные волосы, сделав жесткое каре. Прическа не очень понравилась участнице фэшн-преображения, которая сочла, что с ней она стала выглядеть старше.

Однако и Эвелина Хромченко, и Александр Васильев, ведущие передачи, заверили, что это не так. Кроме того, они заметили, что такая прическа очень актуальна сегодня.

«Прямоугольно остриженные волосы — это очень модный тренд. Вот так толсто и ровно срезанные волосы в жесткое каре», — сказала Эвелина Хромченко.

«Каре ярко вернулись в моду в связи со столетием египтомании. Ровно сто лет назад знаменитый археолог из Великобритании Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона.

И египетская тема в прическах еще в 20-е годы ХХ века стала очень ярка, точно так же, как и тема в платьях, украшениях, обуви, сумочках, которые были украшены скарабеями, орлами, иероглифами и другими символами египтомании.

Меня совершенно не удивляет выбор наших стилистов сделать жесткое каре. Это будет трендом всего 2022 года», — прокомментировал Александр Васильев.

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