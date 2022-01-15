«Самый ликвидный – смокинговый»: Хромченко показала модные платья-жакеты и платья-пальто

В нынешнем сезоне стали крайне актуальны платья-жакеты и платья-пальто, об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Они представляют собой гибриды платьев с жакетами или пальто. По словам Хромченко, их рождение обусловлено поиском новых форм у дизайнеров одежды. Такие наряды выглядят довольно элегантно и подходят для самых разных ситуаций.

На подиуме проекта Эвелина Хромченко представила самые модные экземпляры: платье-жакет с актуальным вырезом на животе, черно-белое платье-жакет, которое легко можно примерить и с зауженными книзу брюками, декольтированное платье-пальто для вечернего выхода, платье-пальто цвета фуксии, который вновь в тренде, а также белое смокинговое платье-жакет, на котором ведущая остановилась отдельно.

«Самый ликвидный вариант – смокинговый. Если ты не знаешь в чем идти на мероприятие, надень смокинг и успокойся», — сказала эксперт моды.

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