«Плюс один»: Дитковските в ожидании третьего ребенка от неизвестного показала публике беременный живот

Новость о пополнении в семье Агнии Дитковските друзья и поклонники восприняли с радостью.

Агния Дитковските — одна из самых закрытых актрис современности. Она, к примеру, до сих пор не сказала публике, от кого у нее родился второй ребенок в 2017-м году и ни разу не появилась с ним на людях.

И вот новость — Агния Дитковските ждет третьего малыша. Известие звезда преподнесла довольно изящно — запечатлела внушительный животик и выставила фото в свой Instagram.

«Плюс один. 03.11.2021», — подписала она кадр.

Видимо, снимок был сделан именно в этот день.

Не удивительно, что аккаунт Дитковските моментально обрушился от восторженных комментариев!

«Ура! Еще больше красоты!» — написала актриса Мария Горбань. «Какое благословение!» — отметилась жена Александра Цекало Дарина Эрвин.

Агния Дитковските вновь не стала раскрывать имени отца будущего ребенка. Отметим, что первого сына Федора она родила от актера Алексея Чадова, с которым состояла в браке с 2012-го по 2015-й годы.

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