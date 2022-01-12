«А дома ждет еще одно счастье»: истосковавшаяся по младшему сыну Подольская показала его лицо

Известная вокалистка Наталья Подольская часто признается, что не может провести и дня в разлуке со своим младшим сыном Ваней.

Звезда старается не расставаться со своими наследниками и всегда берет и Тему, и Ваню с собой на отдых.

Но на этот раз на зимние каникулы с Натальей Подольской и Владимиром Пресняковым отправился только старший сын пары, Артемий.

Годовалого Ваню родителю предпочли оставить дома. Французские Альпы, где все катаются на лыжах, не лучшее место для младенца.

Наталья Подольская призналась, что истосковалась по младшему сыну в разлуке. В микроблоге певица поделилась теплым снимком, на котором запечатлена в гостиной своего дома с Ваней и Темой.

«А дома ждет еще одно счастье. Не дождусь встречи. Помогаю самолету лететь», — написала под фото Наталья Подольская.

Стоит отметить, что Наталья Подольская с недавних пор стала показывать лицо сына Вани, которому в октябре исполнился годик.

Подписчики звезды нашли, что Ванечка очень похож на бабушку, маму Натальи Подольской, и на свою мамочку.

«Ваня на вашу маму похож, симпатулька», «Ваня — копия Наташи, а Тема — вылитый Владимир», «Пупс — копия вашей мамы и сестры. Одно лицо», — высказались в Сети.

Фотографию Вани можно посмотреть по ссылке.

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